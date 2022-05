Palmă pentru CSM București! Un oficial de la Rapid râde de echipa Primăriei

Rapid a câştigat titlul de campioană a României la handbal feminin, duminică, după ce a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 35-27 (16-17), în deplasare, în etapa a 26-a (ultima) a Ligii Naţionale.

CS Rapid şi-a trecut în palmares al şaselea său titlu naţional, după cele din 1961, 1962, 1963, 1967 şi 2003.

Campioana en titre, CSM Bucureşti, a reuşit să o învingă pe CS Minaur Baia Mare cu 33-29 (16-17), însă a terminat pe locul secund în clasament, la un singur punct de Rapid.

Bogdan Vasiliu e perceput de lumea handbalului drept un om determinant pentru istoria lui CSM. "Tigroaicele" au cucerit Liga Campionilor din 2016 cu o echipă la care Vasiliu, pe atunci manager al secției de handbal, a construit-o aproape din temelii.

Bogdan Vasiliu: "CSM trăiește din amintiri!"

În prezent manager al echipei de handbal din Giulești, Vasiliu jubilează că i-a dat o palmă fostei sale echipe.

„Rapid este mai bună și am demonstrat asta! CSM întotdeaua a fost, din păcate, un club care a trăit din amintiri. Mă bucur că am primit acest șut în fund de la CSM, așa am ajuns la Rapid .

Le-am demonstrat astăzi că suntem numărul 1 în România. Uitați ce galerie avem, nu există în Europa așa galerie! Le vom arăta și în Europa ce înseamnă forța Rapidului”, a declarat Bogdan Vasiliu, la TVR

''Tigroaicele'' rămân cu cinci titluri în palmares şi se consolează în acest sezon cu Cupa României. Podiumul a fost completat de SCM Râmnicu Vâlcea.