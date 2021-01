A facut un gest INCONSTIENT, iar acum tremura din toate INCHEIETURILE. RECOMPENSA pusa pe capul VANDALULUI devine URIASA

S-a facut o mobilizare exemplara in statul american Florida pentru gasirea unei persoane care a scris "Trump" pe spatele unui mamifer acvatic.

Lamantinul sau vaca de mare, o specie de apa pe cale de disparitie, e in centrul unei operatiuni de cautare fara precedent. Totul a pornit dupa ce un exemplar din acest peste de dimensiuni mari a fost gasit "tatuat" cu numele Trump, un gest care nu poate fi iertat, in special de catre iubitorii de animale.

Respectivul lamantin a fost reperat in urma cu o saptamana in zona de nord-vest a Floridei, iar autoritatile americane au lansat imediat un apel pentru oferirea de informatii care sa duca la identificarea vandalului, fiind anuntata chiar si o recompensa de 5.000 de dolari. Suma a crescut insa exponential dupa ce in aceasta actiune s-a implicat si actorul Dave Bautista (foto), fostul luptator de wrestling punand si el la bataie 20.000 de dolari.

De asemenea, Centrul pentru Diversitate Biologica a amintit faptul ca hartuirea unui asemenea specii marine e o infractiune federala care se pedepseste cu cel putin 50.000 de dolari, existand inclusiv varianta pedepsei cu inchisoarea. Deocamdata, singura presupunere legata de autor e posibilitatea ca acesta sa fie familiarizat cu lamantinii.