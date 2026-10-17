Gloria Bistriţa, a patra victorie din grupa B a Ligii Campionilor

Gloria Bistriţa, a patra victorie din grupa B a Ligii Campionilor Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana Gloria Bistriţa a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, a patra victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 33-26 (17-15), cu formaţia Storhamar Handball Elita.

TAGS:
Handbal
Din articol

În celelalte meciuri din etapa a VI-a se duelează Metz Handball - HSG Blomberg-Lippe, Odense - Gyor ETO şi HC Podravka – Nykobing.

După şase etape, Gloria Bistriţa urcă pe locul 3 (8 puncte).

Anterior, Gloria Bistriţa a obţinut în grupa B rezultatele: 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, 26-40 cu deţinătoarea trofeului, Metz Handball, 29-27 cu Odense, 32-36 cu Gyor ETO şi 38-35 cu Nykobing.

Până la întreruperea competiţiei, pentru Campionatul European din decembrie, Gloria Bistriţa mai joacă dubla cu HC Podravka (8 şi 14 noiembrie).

Campioana Gloria Bistriţa participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală.

  • Gloria bistrita champions league
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CSM Bucureşti, în grupa A

În grupa A joacă şi vicecampioana CSM Bucureşti.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin! Cum s-a încheiat Dinamo - FC Barcelona
Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin! Cum s-a încheiat Dinamo - FC Barcelona
România debutează în preliminariile Campionatului European de handbal masculin 2028 cu Franţa. Când are loc meciul
România debutează în preliminariile Campionatului European de handbal masculin 2028 cu Franţa. Când are loc meciul
Handbaliștii Politehnicii Timișoara au făcut pași către teatru: „Împreună scriem următorul act”
Handbaliștii Politehnicii Timișoara au făcut pași către teatru: „Împreună scriem următorul act”
ULTIMELE STIRI
Rapid București – Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Echipele de start
Rapid București – Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Echipele de start
ACUM: Bologna - Inter Milano 1-2, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu trece în avantaj!
ACUM: Bologna - Inter Milano 1-2, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu trece în avantaj!
Starul de la Rapid nu vrea să audă de FCSB: „Ne dorim asta”
Starul de la Rapid nu vrea să audă de FCSB: „Ne dorim asta”
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Strasbourg - PSG 1-3 a fost pe VOYO SPORT 1! Alte două meciuri tari se joacă astăzi în Ligue 1
Strasbourg - PSG 1-3 a fost pe VOYO SPORT 1! Alte două meciuri tari se joacă astăzi în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City

Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Coman, prima veste bună după doi ani în Qatar: „I s-a comunicat decizia, după o ședință de urgență“

Coman, prima veste bună după doi ani în Qatar: „I s-a comunicat decizia, după o ședință de urgență“

Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”

Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”



Recomandarile redactiei
Starul de la Rapid nu vrea să audă de FCSB: „Ne dorim asta”
Starul de la Rapid nu vrea să audă de FCSB: „Ne dorim asta”
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Dennis Man a revenit titular la PSV după peste două luni și a fost schimbat la pauză! Nota românului
Dennis Man a revenit titular la PSV după peste două luni și a fost schimbat la pauză! Nota românului
Newcastle - Aston Villa, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor pe „St James' Park”
Newcastle - Aston Villa, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor pe „St James' Park”
Rapid București – Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Echipele de start
Rapid București – Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Echipele de start
Alte subiecte de interes
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!