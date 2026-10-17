Gloria Bistriţa, a patra victorie din grupa B a Ligii Campionilor

În celelalte meciuri din etapa a VI-a se duelează Metz Handball - HSG Blomberg-Lippe, Odense - Gyor ETO şi HC Podravka – Nykobing.

După şase etape, Gloria Bistriţa urcă pe locul 3 (8 puncte).

Anterior, Gloria Bistriţa a obţinut în grupa B rezultatele: 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, 26-40 cu deţinătoarea trofeului, Metz Handball, 29-27 cu Odense, 32-36 cu Gyor ETO şi 38-35 cu Nykobing.

Până la întreruperea competiţiei, pentru Campionatul European din decembrie, Gloria Bistriţa mai joacă dubla cu HC Podravka (8 şi 14 noiembrie).

Campioana Gloria Bistriţa participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală.