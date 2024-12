Gheorghe Tadici, selecționer al naționalei feminine medaliată cu argint la Mondialul din 2005, rămâne o voce importantă în handbalul românesc. Dacă în trecut România era la cel mai înalt nivel la feminin, în prezent s-a prăbușit și handbalul fetelor. La masculin, România se zbate în anonimat la nivel de primă reprezentativă, în timp ce rezultatele fetelor au început să fie modeste.



La ultimul European, România condusă de Florentin Pera, unul dintre preferații lui Tadici, a încheiat competiția pe locul 11. La șefia FRH se află fostul mare arbitru Constantin Din.



Iată ce a declarat Gheorghe Tadici, într-un interviu pentru Sport Total FM.



„Se tot vorbește de reforme de câțiva ani de zile, practic de când am ieșit din TOP 10 pe la toate eșaloanele. Aici mă refer și la feminin, pentru că la masculin am ieșit de mult. Cu juniorii și tineretul suntem în grupa a 2-a valorică de vreo 5-6 generații. Iar acum am început și cu fetele de vreo 2-3 ani. Eu am atenționat de câțiva ani că handbalul, în general, este în picaj.



Noi ne-am îmbătat cu apă rece după bronzul câștigat de tineret la Campionatul European desfășurat la Pitești. Eu am spus încă de atunci că realitatea și adevărul se vor vedea la Campionatul European din acest an. Și s-a văzut, am ieșit pe locul 11. La junioare, ce să mai vorbim. Am ieșit pe locul 17 în vară”, a spus Gheorghe Tadici, potrivit Sport Total FM.