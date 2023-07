Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene: CSM Constanța, duel cu finalista EHF European League!

Echipele Minaur Baia Mare şi Steaua Bucureşti şi-au aflat, marţi, adversarele din turul doi al European Cup, în urma trageriii la sorţi care a avut loc la Viena.

Meciurile se vor disputa în 14-15 octombrie şi 21-22 octombrie.

Conform tragerii la sorţi, CS Minaur o va avea ca adversară pe Odesa (Ucraina), cu primul meci pe teren propriu şi al doilea într-un loc care urmează să fie stabilit, deoarece nu se pot organiza meciuri în zonă din cauza războiului.

Steaua Bucureşti va întâlni pe Hapoel Ashdod (Israel), cu primul meci acasă şi al doilea în deplasare.

CSM Constanţa şi-a aflat adversara din preliminariile EHF European League la masculin, în urma tragerii la sorţi de la Viena.

Dintre echipele posibile pe care Constanţa le putea întâlni, sorţii au făcut ca echipa de la malul mării să dea piept cu finalista din sezonul precedent şi una dintre cele mai puternice adversare posibile, Fraikin BM Granollers din Spania.

