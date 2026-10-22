Dinamo a reuşit prima sa victorie în acest sezon al Ligii Campionilor, după o repriză secundă de excepţie.

CS Dinamo Bucureşti a învins categoric formaţia daneză SAH - Aarhus, cu scorul de 37-23 (16-12), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Golurile echipei daneze au fost marcate de Andreas Sogaard Rasmussen 4, Jeppe Mansson Cieslak 4, Alexander Laur Risum Krog Jensen 3, Emil Buhl Laerke 3, Kristjan Kristjansson 2, Johan Hansen 2, Fredrik Nils Olsson 2, Gustav Andreas Wedel Bruun 1, Oscar Jens Hedegaard Hansen 1, Morten Kaalund Dahlgaard 1.

Magnus Kjarsgaard Petersen a totalizat 5 intervenţii (14,29%).

Clasamentul grupei

În celălalt meci al grupei, joi, campioana en titre, Barca, va întâlni formaţia franceză Montpellier Handball.

În clasament, Barca este lider, cu 8 puncte, urmată de SAH - Aarhus, 5 puncte, Dinamo Bucureşti, 3 puncte, Montpellier Handball, 2 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale, iar ultimele două vor continua în EHF European League.

În ultima etapă, pe 29 octombrie, Dinamo va juca în deplasare cu Montpellier Handball. Agerpres

”Seară fantastică”

”HANDBAL. EHF Champions League, etapa 5. CE VICTORIE!!!

Seară fantastică pentru echipa noastră în Sala Polivalentă din București. Învingem vicecampioana Danemarcei la un scor de poveste și relansăm lupta pentru caliifcarea în faza următoare a EHFCL. Săptămâna viitoare avem meci decisiv la Montpellier.

Mulțumim, celor prezenți! Luptăm până la capăt 🙏🏻

DINAMO: Iancu (10 intervenții), Bellahcene (5 intervenții) – Vujovic 4, Iturriza 5, Nistor 1, Buzle 4, Pergel 2, Martins 3, Valdes 1, Lenbroch 4, Pascual 3, Grbic 1, Makuc 3, Langaro 4, Akimenko 2, Militaru.

Clasament grupă: 1. Barcelona 8p, 2. SAH Aarhus 5p, 3. DINAMO 3p, 4. Montpellier 2p.”, a punctat și pagina oficială CS Dinamo București.

Foto: Sport Pictures