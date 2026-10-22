VIDEO Dinamo, victorie la scor în Champions League! Calculele calificării

Dinamo, victorie la scor în Champions League! Calculele calificării Handbal
SPORT.RO
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”Dulăii” s-au dezlănțuit cu Aarhus.

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Dinamocs dinamo bucurestiChampions LeagueVictor IturizzaBranko VujovicAndrei Buzle
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CS Dinamo Bucureşti a învins categoric formaţia daneză SAH - Aarhus, cu scorul de 37-23 (16-12), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Dinamo - Aarhus 37-23

Dinamo a reuşit prima sa victorie în acest sezon al Ligii Campionilor, după o repriză secundă de excepţie.

În tur, Dinamo a scăpat victoria printre degete, încheind la egalitate, 25-25.

Pentru campioana României au marcat Victor Iturizza 5 goluri, Branko Vujovic 4, Andrei Buzle 4, Mads Bayer Lenbroch 4, Haniel Langaro 4, Miguel Martins 3, Alex Pascual 3, Andraz Makuc 3, Andrej Pergel 2, Andrii Akimenko 2, Ionuţ Nistor 1, Pedro Valdes 1, Lan Grbic 1.

Ionuţ Iancu a reuşit 10 intervenţii (35,71%), iar Samir Bellahcene a apărat 5 şuturi (55,56%).

Golurile echipei daneze au fost marcate de Andreas Sogaard Rasmussen 4, Jeppe Mansson Cieslak 4, Alexander Laur Risum Krog Jensen 3, Emil Buhl Laerke 3, Kristjan Kristjansson 2, Johan Hansen 2, Fredrik Nils Olsson 2, Gustav Andreas Wedel Bruun 1, Oscar Jens Hedegaard Hansen 1, Morten Kaalund Dahlgaard 1.

Magnus Kjarsgaard Petersen a totalizat 5 intervenţii (14,29%).

Clasamentul grupei

În celălalt meci al grupei, joi, campioana en titre, Barca, va întâlni formaţia franceză Montpellier Handball.

În clasament, Barca este lider, cu 8 puncte, urmată de SAH - Aarhus, 5 puncte, Dinamo Bucureşti, 3 puncte, Montpellier Handball, 2 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale, iar ultimele două vor continua în EHF European League.

În ultima etapă, pe 29 octombrie, Dinamo va juca în deplasare cu Montpellier Handball. Agerpres

”Seară fantastică”

”HANDBAL. EHF Champions League, etapa 5. CE VICTORIE!!!

Seară fantastică pentru echipa noastră în Sala Polivalentă din București. Învingem vicecampioana Danemarcei la un scor de poveste și relansăm lupta pentru caliifcarea în faza următoare a EHFCL. Săptămâna viitoare avem meci decisiv la Montpellier.

Mulțumim, celor prezenți! Luptăm până la capăt 🙏🏻

DINAMO: Iancu (10 intervenții), Bellahcene (5 intervenții) – Vujovic 4, Iturriza 5, Nistor 1, Buzle 4, Pergel 2, Martins 3, Valdes 1, Lenbroch 4, Pascual 3, Grbic 1, Makuc 3, Langaro 4, Akimenko 2, Militaru.

Clasament grupă: 1. Barcelona 8p, 2. SAH Aarhus 5p, 3. DINAMO 3p, 4. Montpellier 2p.”, a punctat și pagina oficială CS Dinamo București.

Foto: Sport Pictures

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