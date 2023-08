CS Dinamo a organizat un eveniment în cadrul căruia a prezentat noile achiziții ale echipei de handbal.

Din, Covaliu, Marica, Lupescu și Covaliu, printre invitații de onoare

La evenimentul prezentat de Xavi Pascual (antrenor principal) și Ionuț Popa (președinte CS Dinamo) au fost invitați Constantin Din (președinte FR Handbal), Ionuț Stroe (deputat, fost ministru al Tineretului și Sportului), Mihai Covaliu (președintele COSR), Ionuț Lupescu (fost fotbalist Dinamo, ultima dată director tehnic al Federației de Fotbal din Arabia Saudită), Ciprian Marica (fost fotbalist Dinamo, afacerist, acționar FCV Farul Constanța), dar și doi dintre principalii sponsori ai clubului, Alexandru Erbașu (Construcții Erbașu / sponsor la CS Dinamo, COSR, FR Canotaj și CSM Oradea Handbal) și Marian Iuhasz (Delta Glass / sponsor la CS Dinamo și FC Dinamo).

În public au luat loc Larisa Iordache, Marius Niculae, Dănuț Lupu, Mihai Popovici (tatăl lui David Popovici, managerul Academiei de Înot Dinamo), Stelian Moculescu, mai mulți foști și actuali sportivi și angajați ai clubului din subordinea MAI și componenții echipei de handbal.

Cindric, Cupara, Cenic și Rosta, vedetele perioadei de mercato

Croatul Luka Cindric (30 de ani), dublu medaliat european cu naționala Croației și triplu câștigător al EHF Champions League, a semnat cu Dinamo pentru următorii trei ani. Tot în această vară au mai fost aduși Vladimir Cupara (29 ani / portar / Veszprem KC), Aleksandar Cenic (20 de ani / inter dreapta / Barcelona), Miklos Rosta (24 de ani / pivot / Pick Szeged), Daniel Stanciuc (19 ani / coordonator de joc / CSU Suceava), Tudor Buguleț (22 de ani / extremă dreapta / Minaur Baia Mare) și Alin Cozmaciuc (18 ani / portar / Poli Timișoara).

Dinamo s-a despărțit de jucători importanți

De asemenea, echipa s-a despărțit de jucători importanți în sezonul trecut, precum Eduardo Gurbindo (35 de ani / inter dreapta / THW Kiel), Joao Pedro Silva (29 de ani / conducător de joc / CSM București), Alexandru Bucătaru (27 de ani / portar / CSM Focșani), Khalifa Ghedbane (26 de ani / portar / RK Pelister), Octavian Bizău (25 de ani / conducător de joc / CSA Steaua), Valentin Ghionea (39 de ani / extremă dreapta / CSA Steaua) și Mohamed Mamdouh (34 de ani / pivot / Al Wasl).

"Vreau să câștigăm toate meciurile și toate trofeele în sezonul viitor"

Vedeta prezentării a fost conducătorul de joc croat Luka Cindric, care nu și-a prelungit contractul cu FC Barcelona Handbol și a semnat cu Dinamo, deși trupa bucureșteană nu va evolua în sezonul viitor al EHF Champions League. "Cred în proiectul de la Dinamo, am o conexiune specială cu antrenorul Xavi Pascual. Am lucrat cu el timp de doi ani, este un antrenor extraordinar și o persoană incredibilă. Cu antrenorul am vorbit înainte să semnez, apoi cu Vladimir Cupara, cu care am jucat la Kielce. Am prieteni care au jucat la alte cluburi din România și mi-au transmis lucruri pozitive.

Cred că putem forma o echipă mare la Dinamo. E prima ofertă primită din România, a fost o surpriză. Dar am vorbit mult cu familia și aceasta a fost cea mai bună opțiune a mea, în acest moment. Îmi place Bucureștiul și familia mea se bucură că am ales Dinamo. Nu contează că Dinamo nu va juca în Champions League, cred că și European League este o competiție de nivel înalt. Abia aștept să joc în această competiție și să ajut echipa să câștigăm acest trofeu.

Sunt obișnuit cu câștigarea trofeelor, am câștigat Champions League de trei ori. Cred că avem o echipă foarte bună și voi da tot ce am mai bun ca să câștigăm toate meciurile și toate trofeele în sezonul viitor. Acesta este obiectivul meu personal. Nu cred că e o diferență mare între Barcelona și Dinamo, pentru că și aici avem în lot foarte mulți jucători importanți, de nivel foarte înalt. Sunt foarte fericit că pot fi parte din acest proiect, că pot juca pentru Dinamo", a declarat Luka Cindric.

Text și foto - Gabriel Chirea