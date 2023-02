Estavana Polman, una dintre cele mai bune handbaliste din Liga Florilor, a vorbit despre momentul în care a ales să joace în România.

Coordonatoarea de joc a campioanei Rapid e campioană mondială cu naționala Olandei, vicecampioană mondială și medaliată cu bronz la CM. A fost unul dintre pilonii reprezentativei Olandei, când echipa a început să domine sportul cu mingea pe semicerc.

Polman: "I-am pupat pe toți și le-am zis: <<ne vedem mai târziu!>>"

Polman (30 de ani) și-a adus contribuția la calificarea Rapidului din grupele Champions League și la parcursul bun din campionat - locul 2 în Liga Florilor.

Jucătoarea formației lui Carlos Viver a dezvăluit în timpul unei emisiuni momentul în care a ales să joace pentru Rapid și a dezvăluit ce i-a transmis partenerului său de viață, fostul mare fotbalist Rafael van der Vaart.

"Am locuit toată viața în Danemarca și acum este diferit, dar chiar îmi place în România. Orașul este extraordinar, echipa e frumoasă. Oamenii de aici sunt foarte buni șoferi.

După încheierea campionatului (n.r. - din Danemarca), am zis să mă gândesc, dar lucrurile au evoluat foarte repede. Am venit acasă și am simțit că am nevoie de o nouă aventură.

Când a apărut această ofertă, de la această echipă cu fani incredibili, l-am sunat pe Rafael și i-am spus "Cred că este timpul să fac un pas nou".

De acolo, lucrurile au mers foarte repede, am luat două bagaje cu mine, i-am pupat pe toți și le-am zis "Ne vedem mai încolo". A fost puțin ciudat, dar a fost ceva extraordinar. Simt că la Rapid sunt în locul potrivit", a povestit Estavana, întrebată de jurnalistul Dan Filoti, la Digi Sport.

Estavana Polman, CV de excepție

Jucătoarea are un palmares impresionant alături de naționala Olandei, un aur la Mondialul din 2019, argint în 2015 și bronz în 2017. Pe lângă medaliile de la Mondiale, Polman are o medalie de argint la Campionatul European din 2016 și bronz la cel din 2018.

Coordonatoarea de joc olandeză se iubește cu Rafael van der Vaart din august 2016. De-a lungul carierei a mai jucat pentru echipe precum Team Esbjerg, Nykobing, AAC Arnhem, VOC Amsterdam și Sonderjske.