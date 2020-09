CSM Bucuresti - Metz, LIVE TEXT de la 17:00 | 'Tigroaicele' debuteaza in grupele Champions League cu un meci tare! 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CSM Bucuresti si Metz pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CSM Bucuresti e pregatita de startul noului sezon si va debuta in grupele Champions League pe teren propriu, impotriva lui Metz.

Desi de la CSM au plecat nume importante in vara, precum Nora Mork, Andrea Lekic, Itana Grbic, iar Curea si Torstensson s-au retras, 'tigroaicele' au facut si cateva transferuri importante precum Lazovic, Barbosa, Dembele sau Smeets.

De cealalta parte si Metz a pierdut 5 jucatoare cheie in vara, insa au reusit sa faca doua noi transferuri, Tjasa Stanko si Debbie Bont.

CSM Bucuresti vine dupa ce a pierdut Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei la handbal in fata rivalei, SCM Ramnicu Valcea, 22-19, in timp ce Metz a inceput sezonul in forta cu o victorie la scor in fata lui Nice in campionat, 37-22.

Cele doua s-au mai intalnit de 6 ori, iar Metz a castigat 4 din cele 6 intalniri, insa CSM a reusit sa se impuna de doua ori, in ambele meciuri pe teren propriu, ultima victorie chiar sezonul trecut cu 32-27.