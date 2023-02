Min.34 CSM București - Brest 18-21

A început repriza a doua!

PAUZĂ în Sala Polivalentă!

Dembele și Arntzen au fost cele mai bune marcatoare ale gazdelor în prima repriză, cu patru reușite. Elevele lui Adi Vasile au înscris 15 goluri din 23 de aruncări, în timp ce Brest a marcat 18 goluri din 26 de aruncări.

Min.25 CSM București - Brest 12-15 Înscrie Dembele!

HALF-TIME: @BBH_Officiel have brought the fight to Bucharest and lead @csm_bucharest 18:15 at the break - they know they need the points! ????#ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/Q5mjr3QkWN