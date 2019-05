CSM BUCURESTI A CASTIGAT CUPA CHALLENGE la handbal masculin, in premiera in istoria clubului! CSMB 26-20 Madeira

CSM Bucuresti a cucerit in premiera Cupa Challenge la handbal masculin.

CSM Bucuresti a cucerit Cupa Challenge la handbal masculin, sambata, dupa ce a invins formatia portugheza AM Madeira Andebol SAD cu scorul de 26-20, in mansa a doua a finalei, disputata in Sala Dinamo.

Prima mansa a finalei, jucata la Madeira, s-a incheiat la egalitate, 22-22.

CSM Bucuresti este a cincea echipa din Romania care cucereste trofeul, dupa CSA Steaua Bucuresti (2006), CS UCM Resita (2007, 2008, 2009), HC Odorheiu Secuiesc (2015) si Potaissa Turda (2018), in timp ce CSU Bucovina Suceava a fost finalista in 2009.

CSMB, antrenata de portughezul Paulo Pereira, a inceput in forta si a condus cu 8-1, inainte ca echipa lusitana sa isi revina si sa intre in meci. "Tigrii" au condus la pauza la o diferenta de sapte goluri, 16-9, dar debutul reprizei secunde a fost catastrofal pentru bucuresteni, care in primele opt minute nu au marcat deloc si au incasat cinci goluri, scorul fiind de 16-14 in min. 38. Meciul a ramas tensionat pana cu zece minute inainte de final, diferenta de pe tabela fiind de 2-3 goluri pentru CSMB, care apoi a reusit sa se desprinda si sa castige fara emotii trofeul.

Echipele



CSM Bucuresti: Jakub Krupa, Marouen Maggaiz - Henrique Selicani Teixeira (4 goluri), Sajad Esteki (6), Robert Mihai Militaru, Goce Georgievski (4), Mihai Grigore, Adrian Vladut Rotaru (6), Ramon Alin Somlea, Faruk Vrazalic, Ionut Emanuel Ramba, Allahkaram Esteki (4), Chike Osita Onyejekwe, Daniel Ion Bera, Alexandro Pozzer, Constantin-Bogdan Manescu (2)

Antrenor: Paulo Pereira

Madeira: Pedro Silva, Gustavo Capdeville - Hugo Lima (1), Valter Soares (1), Joao Martins, Ulisses Ribeiro (4), Daniel Santos (4), Bruno Landim, Elias Antonio Nogoeira (3), Ruben Sousa, Joao Miranda (1), Elledy Semedo (6), Pedro Peneda, Francisco Pereira, Freitas Freitas

Antrenor: Paulo Fidalgo