Cristina Neagu a dezvăluit ce va face când va renunța la cariera de jucătoare 

Cristina Neagu a declarat la evenimentul de prezentare a lotului echipei CSM Bucureşti pentru noul sezon, că ea şi colegele sale au nevoie de timp şi că vor arăta ca o "echipă adevărată" din luna ianuarie a anului viitor.

."Din păcate, cumva începem sezonul cu stângul (n.r. - după înfrângerea din finala Cupei României cu SCM Gloria Buzău), însă viaţa merge mai departe, ne aşteaptă un sezon lung şi greu. Şi anul trecut am pierdut Supercupa după care am avut un sezon destul de bun până în luna aprilie, când nu am reuşit să ajungem în Final4-ul Ligii Campionilor. Dar am câştigat campionatul.

Avem nevoie de timp pentru că nu am apucat să facem prea multe antrenamente împreună, iar lucrul ăsta se vede în jocul nostru. Avem jucătoare care vin după Covid, după accidentări, deci e nevoie de timp. Cred eu că din luna ianuarie ar trebui să începem să arătăm ca o echipa adevărată", a spus ea.

"Până la faza sferturilor nu avem de ce să ştergem sezonul trecut din Champions League. Ne dorim să ajungem din nou acolo şi să reuşim să ne calificăm în Final4. Obiectivele rămân aceleaşi, vrem să ajungem din nou în Final 4, dar multe echipe s-au întărit şi sunt convinsă că ne aşteaptă meciuri grele.

Drumul este foarte lung până în luna mai. Şi celelalte echipe au jucătoare bune, handbalul este un sport de echipă şi este important să jucăm bine împreună pentru a putea câştiga meciuri", a adăugat Neagu.

Cristina Neagu: "M-am operat la ambii genunchi în această vară"

Interul stânga şi căpitanul echipei din Capitală îşi doreşte în continuare trofee. "Îmi doresc să fiu sănătoasă pentru că am avut destule probleme medicale în ultimii ani. În această vară m-am operat la ambii genunchi, nu doar la cel stâng. După care am revenit, dar am avut o ruptură musculară şi am avut foarte puţine meciuri până le începem pe cele oficiale.

Şi, bineînţeles, îmi doresc să câştig trofee. În spatele meu e foarte multă muncă şi sacrificiu, însă atâta vreme cât iubesc handbalul, am plăcerea de a juca şi sunt motivată să câştig trofee o să le duc pe toate. Liga Campionilor, medalii cu echipa naţională, da, visurile mele rămân neschimbate", a afirmat ea.

"Mi-ar plăcea să încep o carieră în antrenorat"

Neagu (33 de ani) se gândeşte ca în viitor să înceapă o carieră de antrenor. "Sincer, nu mă văd lucrând cu copiii, nu prea am răbdare. Dar cred că mi-ar plăcea la un moment dat să încep o carieră în antrenorat. E posibil, dar în acest moment nu cred că aş avea răbdare să lucrez cu copii, aş dori mai degrabă să antrenez la nivel de performanţă", a explicat ea.

Întrebată dacă se vede mamă în viitorul apropiat, Cristina Neagu a răspuns: "Da, pentru că de aia nici nu o să mai joc foarte mulţi ani. Îmi doresc să îmi întemeiez o familie. Antrenor pot fi chiar dacă am câţiva copii. Deci nu e nicio problemă. Nu mai pot juca, dar antrenoare voi putea să fiu".

Neagu a menţionat că nu se aştepta ca fosta sa colegă Oana Manea să revină în activitate după ce în urmă cu doi ani s-a retras: "Sincer nu mă aşteptam ca Oana Manea să revină. Îi doresc în primul rând să fie sănătoasă pentru că nu e uşor să revii după doi ani şi apoi să ajungă cât mai repede la forma cu care ne-a obişnuit. Să fie Oana Manea pe care noi toţi o cunoştem".

Ce a spus Neagu despre episodul cu Tadici în prim-plan

Referitor la injuriile pe care antrenorul echipei HC Zalău, Gheorghe Tadici, le-a adresat jucătoarelor sale în meciul cu CS Rapid din finala mică a Cupei României, Cristina Neagu a afirmat: "În primul rând nicio femeie, nu jucătoare de handbal, nu ar trebui să accepte să fie tratat aşa. Nu vreau să comentez foarte mult pentru că nu vreau să intru iar în polemici cu domnul Tadici. Cred că trebuie să existe mai mult respect în special faţă de o femeie. În general consider că sportivii trebuie să fie mult mai apăraţi decât se întâmplă în momentul de faţă".

