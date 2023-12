Cristian Tudor Popescu, reverență în fața unei mari sportive din România. "Are acea răceală de lac japonez"

Desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu face parte din lotul României la Campionatul Mondial care se dispută în această lună. Turneul e găzduit de Suedia, Danemarca și Norvegia, iar elevele selecționerului Florentin Pera fac parte din Grupa E a turneului. După victoria de vineri contra echipei din Chile, România întâlnește duminică, de la 19:00, selecționata Serbiei.

În meciul de duminică ar putea juca și Cristina Neagu, care așteaptă avizul medicilor, așa cum Sport.ro a scris în exclusivitate sâmbătă după-amiază.

Într-un reportaj realizat de 1 Decembrie de Știrile Pro TV, Cristian Tudor Popescu a descris-o pe Neagu și a comparat-o cu Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal e stabilită în Oklahoma, Statele Unite.

„Ea are un psihic de tip Nadia Comăneci. Are o rezistență la presiune psihică, din exterior, la momente critice, când e posibil să-ți pierzi controlul, să te emoționezi, are o extraordinară rezistență psihică, o răceală pe care am văzut-o la Nadia Comăneci. Adică în timp ce noi, spectatorii, suntem cu sufletul la gură, suntem cu pulsul 120, în momentele acelea Cristina Neagu, ca și Nadia Comăneci, are acea răceală de lac japonez. Ceea ce îi permite luciditatea care nu o părăsește niciodată”, a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit Știrile Pro TV.

"Ieri au mâncat-o palmele în tribune la meciul cu Chile. Doctorul lotului va da verdictul în această seară. Aproape sută la sută nu va mai sta în tribune, vrea să joace, va fi pe foaie", a declarat o sursă apropiată lotului, pentru Pro TV și Sport.ro.

Vineri, 1 decembrie

România - Chile 44-10

Danemarca - Serbia

Duminică, 3 decembrie

România - Serbia, de la ora 19:00

Chile - Danemarca, de la ora 21:30

Marți, 5 decembrie

Serbia - Chile, ora 19:00

Danemarca - România, ora 21:30