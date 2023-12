Dubla lui Aleksandar Mitrovic și reușita lui Sergej Milinkovic-Savic au stabilit scorul final al partidei, rezultat în urma căruia Al Hilal s-a distanțat la șapte puncte în fruntea clasamentului.

Pe parcursul partidei, suporterii echipei gazdă i-au scandat numele lui Lionel Messi, iar la final, portughezul nu le-a rămas dator.

În timp ce se îndrepta spre vestiare, Cristiano Ronaldo le-a trimis "pupici" celor din tribune, cu un zâmbet larg pe față.

Ronaldo blew a kiss to Al Hilal fans. While Al Hilal fans chanted for Messi#Ronaldo #AlNassr #CristianoRonaldo pic.twitter.com/i2GifZW9Pn