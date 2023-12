Carlo Ancelotti anunță o revenire: ”Va fi titular”

Galacticii s-au calificat deja în primăvara europeană după ce și-au asigurat cinci victorii din cinci posibile într-o grupă cu Napoli (7p), Braga (4p) și Union Berlin (2p).

După ce a absentat de la ultimele patru meciuri ale grupării ”blanco” din campionat, Kepa Arrizabalaga își va face apariția în poarta lui Real Madrid împotriva celor de la Union Berlin.

Anunțul a fost făcut de Carlo Ancelotti cu o zi înainte de partida din grupele UEFA Champions League. Kepa și-a mai făcut apariția în trei jocuri ale galacticilor de la ”masa bogaților” din acest sezon.

La Real Madrid, portarul #1 Thibaut Courtois s-a accidentat și va lipsi o lungă perioadă de timp. Internaționalul belgian nu a bifat nicio prezență în echipamentul galacticilor în această stagiune.

”E nedrept să las pe cineva pe bancă... dar Kepa va începe mâine (n.r. cu Union Berlin). Lunin? Nu pot să-i titularizez pe toți, din păcate”, au fost cuvintele lui Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

