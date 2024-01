FC Bayern i-a găsit înlocuitor lui Radu Drăgușin după ce au picat negocierile: ”Urmează să semneze”

În cele din urmă, internaționalul român a ales să semneze cu Tottenham Hotspur, lăsând-o cu ochii în soare pe FC Bayern Munchen. Chiar Alin Stoica spunea pentru Sport.ro că ”bavarezii” sunt de nerefuzat.

Totuși, Bayern s-a gândit repede după refuz și Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că ”bavarezii” au securizat mutarea lui Eric Dier.

Fotbalistul o va părăsi, astfel, pe Tottenham Hotspur, iar asta înseamnă că Radu Drăgușin va avea și mai multe șanse să se infiltreze în primul ”11” al londonezilor.

”Bayern urmează să-l semneze pe Eric Dier de la Spurs, acordul fiind încheiat. Dier se află deja la Munchen pentru a face vizita medicală. 'E un club uimitor', a spus fotbalistul pentru SkyDE.

Tuchel va avea un nou fundaș central”, a anunțat Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

