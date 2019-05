BREAKING NEWS: A semnat Cristina Neagu! Cea mai buna handbalista a lumii a luat decizia finala! Unde va juca in urmatorii 2 ani

Cristina Neagu ramane la CSM Bucuresti pentru visul de Liga Campionilor!

Cristina Neagu a semnat prelungirea cu CSM Bucuresti



Cristina Neagu (30 de ani), cea mai buna handbalista a lumii, ramane la CSM Bucuresti! Ea a semnat astazi prelungirea contractului pana in 2021 si spune ca isi doreste sa aduca trofeul Ligii Campionilor in Romania.

In acest sezon, fara Neagu, accidentata grav la turneul final al EURO, CSM Bucuresti a pierdut cursa pentru titlu. CSM Ramnicu Valcea a cucerit trofeul Ligii Nationale de handbal feminin.

Cristina Neagu: "Am ales cu sufletul"



Cristina Neagu a acordat o declaratie pentru site-ul oficial al CSM Bucuresti.

"Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea pentru ca, asa cum am declarat si acum doi ani cand m-am intors in tara, imi doresc foarte mult sa castig Liga Campionilor cu o echipa din Romania! Sezonul recent incheiat a fost unul foarte greu pentru echipa, in care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred ca aceasta echipa poate si merita mai mult! Vom reveni si mai puternice", a spus Cristina Neagu.