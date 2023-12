"Băi, fraților! În toată lumea se plătește așa!" Celebrul Vasile Stângă, discurs exploziv după ce România a încheiat pe 12 CM de handbal feminin

Naționala României avea ținte măreție înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin organizat de Norvegia, Suedia și Danemarca. Nu le-a ieșit însă obiectivul jucătoarelor antrenorului Florentin Pera. România a pătruns cu aspirații mari în Grupa Principală III, dar n-a reușit accederea în sferturile de finală. A terminat pe locul 12 și a ratat, implicit, și biletul pentru prezența la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mai mult, Cristina Neagu (35 de ani) și-a anunțat retragerea din prima reprezentativă când a revenit în țară. Reacțiile de după participarea României nu au întârziat să apară. Voci puternice din handbal au pedalat pe ideea că naționala nu are un bazin de selecție consistent și pentru că în Liga Florilor evoluează foarte multe handbaliste străine, plătite cu salarii mari, iar jucătoarele tinere din România nu au cum să progreseze.

Legendarul Vasile Stângă, fost selecționer al naționalei masculine și fost antrenor la Steaua, dezaprobă ideea răspândită și vine cu argumente într-un interviu realizat de jurnalistul Amir Kiarash în publicația Adevărul. Iată mai jos un fragment din interviul cu dublul medaliat cu bronz cu naționala la Jocurile Olimpice (edițiile 1980, respectiv 1984).

Vasile Stângă: "Avem foarte multe deficiențe la jucătoarele care vin de la tineret. Nu se apără, nu pasează repede, dacă schimbi ritmul de pasare fac numai greșeli individuale"

Unde se produce această fractură, când promovăm jucătoare de la tineret la senioare?

Pregătirea dinaintea acestui pas nu se face ca lumea la noi! Avem foarte multe deficiențe la jucătoarele care vin de la tineret. Nu se apără, nu pasează repede, dacă schimbi ritmul de pasare fac numai greșeli individuale. Nu mai vorbesc de viteză, de contraatac, de faza a doua. De pregătire fizică! (n.r. – țipă). Aici am fost noi deficitari în echipa națională a României. Ați văzut că, la acest Mondial, de obicei, în prima repriză jucam foarte bine, iar a doua repriză cădeau fizic. Aici trebuie să le dea de gândit antrenorilor. Băi fraților, haideți să ne pregătim fizic. Uitați cum joacă nordicele. Oare de ce joacă așa, cu această viteză incredibilă, tot meciul?

Deci, ca-n tot sportul românesc, ne lipsește știința formării și în handbal...

A formării, a elementelor principale ale handbalului. Pasarea mingii, jocul în apărare. La noi, în programul de pregătire pentru echipele de handbal, jocul de apărare aproape că nu există! Toată lumea vrea să dea gol, toată lumea vrea să arunce la poartă. Dar apărarea, care acum e elementul de bază în handbalul modern, ne lipsește.

Vasile Stângă: "Băi, fraților! În toată lumea se plătește așa!"

Înțeleg că ducem lipsa antrenorilor bine instruiți la copii și juniori...

Clar. În programul de formare pentru junioare nu prea mai avem antrenori pregătiți pentru handbalul modern! Ăsta e adevărul. Și aici trebuie să intervină federația. Cu cursuri de antrenori. Să fie adunați toți antrenorii de la copii și juniori, să facă niște cursuri alături de colegii lor de afară. Pentru că orice antrenor trebuie să învețe. Zi de zi! Noi metode de pregătire, noi metode de antrenament.

Așadar, nu invazia străinelor e principala noastră problemă...

Să fim mulțumiți, zic eu, pentru că vin aceste jucătoare de mare valoare la noi în campionat și româncele au niște exemple în față! De la care pot învăța handbalistele noastre tinere. Înțelegeți? Noi tot timpul aruncăm cu noroi în jucătoarele străine, că le plătim zeci de mii de euro. Băi fraților, în toată lumea se plătește așa!

Cristina Neagu s-a retras din naționala de handbal feminin după CM 2023

După ce și-a anunțat retragearea în mod oficial de la echipa națională la sosirea în țară, Cristina Neagu, cea care a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori, a postat un mesaj emoționant și pe rețelele de socializare.

Neagu le-a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat în perioada petrecută la echipa națională, dar și fanilor săi.

Cristina Neagu, mesaj emoționant după retragerea de la echipa națională

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate.

Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei.

Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun. Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Neagu, pe rețelele de socializare.