"Te-ai tras la tribune, sa-ti dea umbra un pic la chelie!". Motivul pentru care Craioveanu era criticat in timpul meciurilor, desi marca

Gica Craioveanu a continuat seria de povestiri despre cariera sa, in cadrul unui interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Fotbalistul a vorbit despre cateva dintre momentele care i-au marcat cariera in Spania, dar si despre pasiunile si defectele sale.

... unul dintre momentele care l-au emotionant in perioada in care juca in Spania: "Cand clubul Real Sociedad a implinit 100 de ani de istorie, a votat lumea cel mai iubit jucator. Am fost ales cel mai iubit jucator strain din istorie. Mi-au dat mie, o globuta de la Slatina. La San Sebastian e foarte greu sa intri in inima unui om, pentru ca sunt reci. Dar odata ce se intampla, esti pe viata. Am grupul fanilor dupa 20 si ceva de ani de cand am plecat. Ma suna, ma invita acolo".

... ce i-ar fi placut sa faca daca nu devenea fotbalist: "Cantaret mi-ar fi placut. Sunt cel mai mare antitalent pe care l-ai vazut vreodata. Nu vreau sa fugiti toti din platou. Plangi daca ma auzi cantand".

... ce defecte considera ca avea ca fotbalist: "In afara de faptul ca eram puturos, nu aveam joc bun de cap. La inceput dispaream mult din joc. Dadeam un gol si ziceam ca mi-am facut treaba. Imi zicea lumea: 'Mai Gicane, din minutul 13, te-ai tras la tribune, sa-ti dea umbra un pic la chelie!'.

