"In primii doi ani, antrenorii nu stiau ce sa faca cu mine". Alina Dumitru, dezvaluiri impresionante despre cariera de succes in judo 

Alina Dumitru a fost invitata Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, Alina Dumitru a vorbit despre inceputurile in judo, ce sport a practicat la inceput, dar si cum a ajuns sa i se spuna "Piti".

... despre porecla: "Eram multe Aline la lot si, pentru ca era cea mai mica, mi-au spus Piti. Bine, prima data mi-au spus Pitigoi pentru ca aveam o voce mai pitigaiata. Nu imi placea si le-am spus ca daca mai imi spun asa, ii bat".

... despre pasiunea pentru tenis: "Am facut tenis la inceput, dar era un sport mai costisitor, parintii nu au putut sa ma sustina atunci. Mi-a parut foarte rau, pentru ca imi placea foarte mult. Chiar si antrenorul mi-a spus ca eram foarte talentata".

... despre inceputurile in judo: "La inceput nu am fost indemanatica, in primii doi ani antrenorul nu stia ce sa faca cu mine, eram stangace rau, nu intelegeam nimic din acest sport. Pana am fost in primul cantonament, m-am schimbat radical. Chiar daca nu l-am priceput de la inceput, mi-a placut, iar antrenorii nu au renuntat la mine".

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile spuse de Alina Dumitru!