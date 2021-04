Gestul impresionant pe care Benny Adegbuyi l-a facut dupa victoria cu Badr Hari: "M-am gandit sa fac ceva frumos pentru oameni" 

Benny Adegbuyi a continuat seria povestilor despre cariera sa, din cadrul interviului din show-ul "Hai sa fim Super!".

Luptatorul roman a vorbit despre cea mai importanta victorie din cariera sa, cu Badr Hari, de la sfarsitul anului trecut, ocazie cu care a povestit si despre gestul frumos pe care l-a facut dupa impresionantul meci.

"A fost un an foarte greu, 2020. A fost cel mai important meci din cariera mea, cu cel mai cunoscut adversar. E o legenda. Il respect si acum, chiar daca l-am invins. Am stat trei luni si ceva plecat de acasa, in Olanda. Cred ca a fost o rabufnire, m-am bucurat ca toate sacrificiile au avut un scop. M-am bucurat foarte tare, nu am realizat grandoarea victoriei atunci, ci pe parcurs. A fost un om cu care am crescut, ma trezeam noaptea si ma uitam la galele din Japonia.

De fiecare data m-am gandit sa fac ceva frumos pentru oameni. Mi-as fi dorit sa le tin. Dupa victorie m-am gandit sa donez o parte din bani pentru cineva. Am ajuns acasa si m-am uitat la manusi si am zis ca ar fi frumos ca cineva sa beneficieze de ele si sa aiba o amintire frumoasa. Am hotarat sa scot manusile la licitatie. Le-a cumparat un baiat, parca 4000 de euro am luat. Am ajutat doua familii, un baietel de 16 ani care incepuse sa isi construiasca o casa si o familie cu patru copii crescuti de tata.", a explicat Benny.

