Ana-Maria Branza, dezvaluiri despre cum a fost ceruta de sotie: "Au fost implicati toti sportivii, eram la un Campionat European" 

Ana-Maria Branza (Popescu) a fost invitata Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Spadasina a povestit un moment important din viata ei, acela cand a fost ceruta fara sa stie ce avea sa urmeze, cand se afla la un Campionat European.

"A fost un moment extrem de emotionant. Eu eram la Campionatul European, nu stiam ce mi se pregateste. Mama, care era acasa, si ea stia. Eu stiam doar ca iubitul meu venea sa ma vada la competitie. Tocmai castigasem medalia de aur in ziua respectiva proba pe echipe, ma intoarceam foarte senina la hotel.

Am intrat in camera, colega mea mi-a spus ca pleaca undeva, aveau ei o regie facuta. Cand a iesit din camera, Pavel a intrat cu inelul in mana. Nu intelegeam ce se petrece. Eram un pachet de lacrimi, de emotii, nu-mi dadeam seama ce s-a intamplat. Ulterior am aflat ca au fost implicati absolut toti sportivii, a fost un moment foarte impresionant. Locuiam de foarte mult timp impreuna, dar nu discutasem subiectul. Eram ultima burlacita din echipa. Prima mea grija dupa ce mi-am ales rochia a fost sa-mi aleg adidasii. A doua zi a trebuit sa ne trezim din visare, sa ne facem bagajele si sa plecam in cantonamente.

La primul concurs dupa casatorie, stateam foarte linistita in tribuna si auzeam pe cineva care era chemat la plansa. Nu am avut nici cea mai mica jena sa ma ridic de acolo, moment in care un arbitru a venit foarte agitat si m-a intrebat de ce nu vin. Esti Ana-Popescu. Eu o asteptam pe Ana-Maria Branza.", a povestit sportiva.

