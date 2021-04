"Am primit o fotografie cu mine, ingenunchiata si inlacrimata langa plansa". Momentul care i-a marcat cariera spadasinei Ana-Maria Branza

Ana-Maria Branza (Popescu) a povestit in cadrul unui interviu acordat Geaninei Ilies, pentru "Hai sa fim Super!" despre unul dintre momentele care au marcat-o in cariera.

Sportiva a vorbit despre ambitia care a ajutat-o de-a lungul timpul in cariera si cum a reusit sa se motiveze pentru a ramane atatia ani in topul mondial, chiar si dupa esecuri dureroase, asa cum a fost la Jocurile Olimpice de la Londra.

"Cele mai bune lectii mi le-am luat din cele mai mari esecuri. Ideea cu mine prima sub linie sau cu mine pierzand in primul tur, nu puteam.

Cea mai buna lectie despre mine a fost dupa Jocurile Olimpice de la Londra, unde echipa de spada a Romaniei a plecat din postura de favorita numarul unu si am reusit sa pierdem in primul tur, sa fim eliminate in sferturile de finala. Practic castelul nostru din carti de joc s-a spulberat intr-un singur meci. Am suferit enorm toate. In meciurile pentru clasament, eram planse, eram demoralizate, nu mai voiam sa fim acolo. Toata munca noastra si toate asteptarile celorlalti... avusesem grija sa ne batem joc de ele. Trageam cu Germania, era ultimul meci. La unul dintre atacuri, nemaivazand de lacrimi, m-am impiedicat si am cazut langa plansa. Adversara mea a venit sa ma ajute sa ma ridic si mi-a spus: 'Nu arata ca te doare!'.

Dupa ce ne-am intors de la Londra, am primit o fotografie cu mine, ingenunchiata si inlacrimata langa plansa. Am spus ca nu are cum sa se termine totul asa, nu sunt eu acolo. Trebuie sa fac tot ce tine de mine sa nu mai ajung niciodata in situatia aceasta. Poza aceea mi-a servit drept motivatie patru ani de zile, ca sa pot sa construiesc drumul pana la Rio. Cele mai bune lectii, care m-au tinut in priza, au venit din cele mai mari esecuri.", a povestit Ana-Maria Branza.

