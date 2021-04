Ana Maria Branza, dezvaluiri incendiare despre cum a ajuns la scrima: ”Zi de zi eram pedepsita!”

Ana Maria Branza (Popescu) a fost invitata celui de-al patrulea episod din cadrul show-ului ”Hai sa fim Super!”.

Celebra spadasina a vorbit despre copilaria sa, dar si despre felul in care a ajuns sa practice acest sport, care i-a adus atat de multe bucurii de-a lungul carierei, dar si momente mai putin placute, asa cum avea sa marturiseasca in cadrul interviului.

Sportiva romana, multipla medaliata europeana, mondiala si olimpica, a vorbit cu nostalgie despre cum a ajuns sa practice scrima si cine i-a fost alaturi in clipele dificile, din copilarie, cand era departe de familie.

”La 10 ani, parintii mei au hotarat că e mai sanatos si pentru mine, si pentru ei sa fac miscare intr-un mod organizat. A fost super important sa fiu parte dintr-un colectiv, desi tenisul nu a fost potrivit pentru mine, tocmai pentru faptul ca ei au ales. Am mers la teren zi de zi, iar zi de zi eram pedepsita, pentru ca si acolo imi pierdeam rabdarea.”, a marturisit sportiva.

”Am mers pentru prima data la antrenament însotita de tatal meu. Am si acum imaginea aceea cu copiii care se duelau. Am ramas inca din prima zi. Niciodata nu fusesem in alt loc pe care sa-l simt atat de familiar. Zici ca eram de acolo, desi nu avusesem niciodata contact. Am simtit ca acolo e locul meu. De la 11 ani, practic mi-am ales drumul!”, s-a destăinuit Ana Maria Branza.

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile din copilarie spune de Ana Maria Branza (Popescu)!