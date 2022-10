„Messi, Messi, Messi!” Moment ireal pe Camp Nou: fanii lui Bayern Munchen au început să cânte la unison! Ce a 'declanșat' totul 

Catalanii sunt afectați de 'complexul' Bayern Munchen. FC Barcelona nu a mai reușit să câștige în fața bavarezilor în ultimele sezoane din UEFA Champions League și a pierdut și duelul de pe Camp Nou. Jucătorii lui Xavi au fost nevoiți să intre pe teren după ce au aflat că au fost eliminați din grupe, în urma victoriei lui Inter pe teren propriu cu Viktoria Plzen, scor 4-0.

FC Barcelona a bifat un nou meci fără șut pe poarta lui Bayern Munchen, cu Robert Lewandowski având o prestație ștearsă. Numele atacantului însă s-a auzit din tribunele de pe Camp Nou, după ce fanii au început să îi scandeze numele. Ce a urmat însă, a surprins presa internațională.

Fanii lui Bayern Munchen „le-au răspuns” într-un mod inedit suporterilor Barcelonei. Pe rețelele de socializare a apărut un clip în care nemții care au mers să o susțină pe campioana Germaniei au fost surprinși scandând la unison numele lui Leo Messi.

Video: Bayern Munich fans at Camp Nou were chanting Messi's name last night. #fcblive https://t.co/UGXwtAzzCF