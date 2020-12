Decizie soc a lui Simeone inainte de meciul din Champions League! Suarez ar putea juca cu Bayern, desi este infectat cu Covid-19

Atletico Madrid va juca marti, impotriva lui Bayern Munchen, intr-un meci crucial din Liga Campionilor.

Luis Suarez ar putea fi o sulutie de ultim moment pe lista lui Simeone chiar daca a iesit pozitiv la testul COVID-19. Internationalul uruguayan a ratat ultimele 3 meciuri ale lui Atletico, inclusiv marele derby din La Liga cu Barcelona, castigat cu 1-0. Suarez a fost infectat cu noul coronavirus dupa ce a participat la actiunea echipei nationale.

Chiar daca Suarez nu figureaza pe lista de 22 de jucatori publicata de Atletico Madrid luni, fostul jucator al Barcei este pe lista UEFA a jucatorilor lui Atletico din Champions League si ar putea fi adaugat in lot, in ultimul moment in cazul in care s-ar vindeca, potrivit Goal.com

In meciul tur din Germania, Bayern a spulberat-o pe Atletico cu 4-0. Spaniolii sunt pe locul 2 in grupa cu 5 puncte si au nevoie de victorie pentru a fi siguri de calificarea in faza urmatoare din Champions League.