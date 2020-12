Se apropie momentul asteptat de TOATA PLANETA! Messi si Ronaldo, din nou fata in fata! Poza SUPERBA postata inaintea meciului din Champions League

Messi si Ronaldo vor sta din nou fata in fata pe gazon intr-un meci oficial.

Marea intalnire, dupa doi ani si 7 luni, va avea loc marti, 8 decembrie, de la ora 22:00, cand Barcelona primeste vizita celor de la Juventus in ultima etapa a grupelor Champions League.

Cu mai putin de 48 de ore inaintea duelului, oficialii catalanilor au postat o imagine emotionanta pe pagina de Facebook a echipei.

In fotografie, Messi si Ronaldo stau fata in fata, zambindu-si, langa ei fiind cate o imagine din tinerete, din perioada in care erau adversari in La Liga.

Postarea a adunat peste 300.000 de aprecieri in doar doua ore, fiind distribuita de aproximativ 19.000 de persoane.

Duelul dintre Barcelona si Juventus, din a 6-a etapa a grupelor Ligii Campionilor, este programat marti, de la ora 22:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.