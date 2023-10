Porecla teribilă primită de Kylian Mbappe din partea englezilor după umilința din Champions League 

Newcastle United a învins-o pe PSG cu scorul de 4-1, în primul său meci jucat pe St James Park în ultimii 20 de ani în grupele UEFA Champions League.

"Coţofenele" s-au impus prin golurile marcate de Miguel Almiron (17), Dan Burn (39), Sean Longstaff (50) şi Fabian Schaer (90+1), în timp ce golul de onoare al parizienilor a fost înscris de Lucas Hernandez (56).

Englezii conduc în grupa F, cu 4 puncte, pe locul secund se află PSG, cu 3 puncte, urmată de AC Milan (2 puncte) și Borussia Dortmund (1 punct).

După finalul partidei, pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii ironice la adresa parizienilor, jucătorul luat la țintă fiind starul echipei.

În contextul invaziei de purici din Paris, fanii britanici i-au găsit imediat o poreclă lui Kylian Mbappe, pe care l-au numit "Kylian Mbedbug (n.r. - bedbug înseamnă purice în engleză)", după seara catastrofală din Champions League.

Kylian Mbedbug been quiet so far