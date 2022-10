Într-o grupă cu Liverpool, Ajax Amsterdam și Glasgow Rangers, Napoli este lider detașat, obținând trei victorii cateogrice în primele trei partide.

Formația antrenată de Luciano Spalletti s-a impus cu 4-1, pe teren propriu, cu Liverpool, în prima etapă din grupe. A urmat victoria în deplasare, cu Glasgow Rangers, scor 3-0, iar în al treilea meci a făcut scor cu Ajax Amsterdam, tot în deplasare.

Napoli a câștigat cu un neverosimil 6-1, la finalul unei partide în care Raspadori (dublă), Di Lorenzi, Zielinski, Kvaratskhelia și Simeone și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Incredible, absolutely incredible.

If that 4-1 win over Liverpool wasn’t special enough for Napoli, putting 6 past Ajax will live long in the memory.

Wow.#AJANAP #UCL pic.twitter.com/Ys7a46z96M