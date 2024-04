Xabi Alonso le-a refuzat pe Liverpool și Bayern pentru că așteaptă să semneze cu altă echipă

”Farmaciștii” au devenit campioni matematic cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Bundesliga, iar acum se luptă pentru încă două trofee: UEFA Europa League și Cupa Germaniei.

Parcursul fenomenal al echipei i-a adus și câteva oferte tentante lui Xabi Alonso. Bayern Munchen și Liverpool, două dintre fostele sale echipe, vor rămâne fără antrenor și l-au vrut pe banca tehnică, dar în cele din urmă acesta a ales să rămână la actuala sa echipă și din sezonul următor.

Se pare că planul pus la cale de tehnicianul spaniol ar fi cu totul altul. După ce va antrena și în sezonul următor la Leverkusen, Alonso ar plănui să fie succesorul lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Xabi #Alonso future plans are clear: he has turned down #Liverpool and #BayernMunich bids (#LFC offered a contract until 2027) to stay at #BayerLeverkusen because he is waiting for #RealMadrid in 2025 or 2026. He is Florentino #Perez’s main target as Carlo #Ancelotti’s…