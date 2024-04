Răsturnare de situație în cazul lui Xabi Alonso!

Cu fostul mijlocaș spaniol ca antrenor, Leverkusen este aproape de a câștiga primul titlu din istoria clubului, după un parcurs perfect în campionat. În plus, germanii speră și la câștigarea Europa League, acolo unde vor întâlni West Ham în dublă manșă, în sferturi.

Performanețele incredibile reușite la Bayer Leverkusen l-a adus pe Xabi Alonso în atenția unor cluburi de top, precum Liverpool și Bayern Munchen, care vor rămâne fără antrenori din vară.

Cu toate acestea, Xabi Alonso a spus public că vrea să rămână antrenor la actuala sa echipă și din sezonul următor. Doar că în contractul său ar urma să apară o clauză care le permite granzilor să spere că-l pot convinge pe spaniol să plece de la Leverkusen.

Potrivit Daily Star Sunday, din vara viitoare, Xabi Alonso va avea o clauză de reziliere a contractului în valoare de 13 milioane de lire sterline, echivalentul a 15 milioane de euro.

