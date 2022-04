"Vine sau nu Lewandowski?". Veste mare oferită de Joan Laporta fanilor Barcelonei

Deși Bayern Munchen a negat posibilitatea ca Lewandowski să fie vândut în această vară, mai multe publicații internaționale au scris despre dorința polonezului de a încerca o nouă experiență și chiar au vorbit despre un acord care ar exista între atacant și FC Barcelona.

Joan Laporta le oferă speranțe fanilor catalani după ultima declarație făcută. După meciul cu Real Sociedad, de joi seară, câștigat de Barcelona, președintele clubului catalan a fost oprit de un fan care l-a întrebat direct: "Vine Lewandowski sau nu?".

"Sunt mai multe șanse acum să vină", a răspuns Laporta, potrivit Marca. Revista germană Kicker a anunțat recent că Bayern i-a refuzat polonezului o prelungire a contractului mai mare de doi ani și o creștere salarială, iar bavarezii au stabilit că suma minimă pentru transferul polonezului este 40 de milioane de euro.

Barcelona president Joan Laporta when asked about Lewandowski: “Robert Lewandowski? This one is more likely to come…”. ???????? #FCB

Here’s video via @angelgarciacg_ ⤵️

pic.twitter.com/jirDc5kQrj