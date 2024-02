Tuchel dă vina pe regulament după ce Bayern a fost spulberată de Leverkusen: "În Anglia există regula, aici nu"

Primul gol al meciului a fost marcat de fundașul Josip Stanisic (23 de ani). Croatul este împrumutat de Bayern Munchen la Bayer Leverkusen, iar sâmbătă a înscris chiar în poarta echipei de care aparține.

Thomas Tuchel, nemulțumit că Stanisic a putut juca împotriva lui Bayern

La conferința de presă de după meci, Thomas Tuchel, antrenorul lui Bayern, s-a arătat nemulțumit de regulamentul din Bundesliga, care le permite jucătorilor să evoluze împotriva echipelor de care aparțin.

"În Anglia există o regulă bună. Atunci când împrumuți un jucător, acel jucător nu poate juca împotriva ta. Pentru mine are mai mult sens așa. Din nefericire, această regulă nu există și în Germania", a spus Thomas Tuchel, după meciul cu Leverkusen.

Fundașul Josip Stanisic, produs al academiei lui Bayern Munchen, a fost împrumutat la Bayer Leverkusen din dorința bavarezilor de a-i oferi mai multe meciuri. Croatul este un titular obișnuit în echipa lui Xabi Alonso, care a ajuns la 31 de meciuri consecutive fără eșec și este lider în Bundesliga, cu 5 puncte avans față de Bayern.

"Nu m-am bucurat la gol din respect. Chiar dacă am fost fericit că am marcat, mi-a părut cumva și rău, însă acum sunt la Bayer Leverkusen și trebuie să dau tot ce am mai bun.



Sigur, am vrut să le demonstrez ceva și celor de la Bayern, însă în primul rând mie", a spus Stanisic, după meciul contra echipei de care aparține.