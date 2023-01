Transferul lui Isco a picat pe ultima sută de metri: "Avem limitele noastre!"

Liber de contract din decembrie, după despărțirea prematură de FC Sevilla, la care a petrecut doar patru luni și jumătate, Isco a mers marți în Germania pentru a efectua vizita medicală și a semna cu Union Berlin.

Isco urma să semneze un contract valabil până în 2024, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon, însă cele două părți nu au mai ajuns la un acord. Mijlocașul spaniol ar fi vrut să schimbe anumiți termeni ai înțelegerii în ultimul moment, iar Union Berlin a renunțat la transfer.

"Ni l-am dorit pe Isco la Berlin, însă avem limitele noastre, iar ele au fost depășite astăzi, spre deosebire de ceea ce stabilisem inițial. Transferul nu se face", a transmis Union Berlin, într-un comunicat.

Union Berlin traversează un sezon excelent, iar după 18 etape ocupă locul secund în Bundesliga, cu 36 de puncte, la doar o lungime în spatele liderului Bayern Munchen. Recent, formația din capitala Germaniei l-a cumpărat pe fostul jucător al lui FC Voluntari, mijlocașul tunisian Aissa Laidouni, de la Ferencvaros.

Isco, de cinci ori câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, a petrecut nouă ani la formația din capitala Spaniei, iar în vara anului trecut s-a transferat gratis la Sevilla, unde a jucat în 19 meciuri și a marcat un gol.

Aventura lui Isco la formația andaluză s-a încheiat prematur. În luna decembrie, cele două părți au decis rezilierea de comun acord a înțelegerii.

Union Berlin official statement: “We wanted to have Isco in Berlin, but we have our limits. These were exceeded today — contrary to the previous agreement”. ???????? #DeadlineDay

“The transfer will not happen”. pic.twitter.com/LOFR4X4dIR