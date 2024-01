Unicul gol al meciului a fost marcat de fundașul Raphael Guerreiro, imediat după pauză, însă partida de la Munchen a fost marcată de un incident în care au fost implicați Leroy Sane, jucătorul lui Bayern, și Nenad Bjelica, antrenorul lui Union Berlin.

Leroy Sane, pălmuit de antrenorul lui Union Berlin

În minutul 73, Bayern a avut un aut care trebuia executat din apropierea băncii lui Union Berlin. Mingea se afla în mâinile lui Nenaj Bjelica, iar Leroy Sane s-a grăbit să o ia pentru a executa, însă decarul lui Bayern s-a lovit de reacția neașteptată a antrenorului.

Bjelica nu a vrut să-i dea mingea lui Sane și a dus în două rânduri palma către fața fotbalistului de la Bayern, lovindu-l ușor. Fotbalistul a reacționat și el dur, grăbindu-se să îl îmbrâncească pe antrenorul croat, însă spiritele s-au calmat după intervenția arbitrului de rezervă și al altor persoane de pe cele două bănci.

Arbitrul i-a acordat cartonașul galben lui Leroy Sane, iar antrenorul Nenaj Bjelica a fost eliminat, fiind trimis în tribune. Publicația germană Kicker anticipează o suspendare pentru tehnicianul lui Union Berlin, care a preluat echipa în noiembrie.

"Nu am reacținat în felul în care un antrenor trebuie să reacționeze. Nu a fost în regulă, iar ceea ce am făcut nu trebuie tolerat", a spus Bjelica, după joc, însă a susținut că a fost provocat de Sane: "Eu eram în zona mea, am vrut să iau mingea și să i-o dau lui Sane, însă a intrat în spațiul meu, m-a împins și bineînțeles că am reacționat. A venit la mine și m-a provocat".