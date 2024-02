Ole Gunnar Solskjaer revine! Echipa pe care e gata să o preia

Bavarezii sunt aproape de a pierde titlul pentru prima oară după 12 ani. În Bundesliga, Bayern este la opt puncte distanță de liderul Bayer Leverkusen, cu 12 etape înainte de finalul sezonului.

Nici în UEFA Champions League campioana Germaniei nu stă foarte bine. A pierdut primul meci din optimi, scor 1-0 cu Lazio, și riscă să fie eliminată. Rezultatele modeste ale echipei din ultima perioadă i-au determinat pe cei de la Bayern să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice.

FC Bayern Munchen a anunțat că se va despărți de antrenorul Thomas Tuchel (50 de ani) la finalul acestui sezon. Totuși, germanii iau în calcul ca cele două părți să încheie contractul mai devreme.

În acest caz, bavarezii vor fi nevoiți să ”instaleze” un antrenor interimar cel puțin până la finalul acestui sezon. Jurnalistul Florian Plettenberg scrie că Ole Gunnar Solksjaer (50 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, este gata să preia postul de antrenor al lui Bayern.

Norvegianul s-a despărțit de Manchester United în una noiembrie a anului 2021, iar de atunci este liber de contract. Inițial, gruparea de pe Old Trafford l-a instalat tot ca ”interimar”, iar apoi a primit un contract valabil pentru o perioadă mai lungă.

???? Ole Gunnar Solskaer would be willing to become the new Bayern Munich interim manager until the end of the season.

If Tuchel and Bayern decide to part ways sooner than the summer, Solskjaer is ready.

(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/lkFqpdWfKv