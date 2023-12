Ole Gunnar Solskjaer și-a găsit echipă, la doi ani de la despărțirea de Manchester United

Antrenorul norvegian a fost numit la Manchester United în 2018, ca antrenor interimar, dar a fost păstrat la echipă și a avut un ”mandat” de aproape trei ani, până la finalul anului 2021.

La doi ani distanță de la acel moment, Ole are un nou contract ”pe masă”, din partea turcilor de la Beșiktaș.

Beșiktaș, locul 5 în campionatul Turciei, nu traversează deloc o formă bună. A fost eliminată recent din Conference League, a pierdut clar derby-ul cu Fenerbahce (1-3), iar cinci importanți ai echipei au fost excluși din lot.

Potrivit jurnalistului Yagiz Sabuncuoglu, Ole are un contract pe masă din partea lui Beșiktaș pe o perioadă de un an și jumătate.

Rămâne de văzut ce decizie va lua antenorul care le-a mai pregătit în cariera sa pe Molde FK și pe Cardiff.

