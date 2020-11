NU E DE PE PAMANT! Haaland, 3 goluri in 15 minute! Cum i-a paralizat pe adversari

Hertha Berling si Borussia Dortmund s-au intalnit in etapa cu numarul 8 din Bundesliga.

Erling Haaland a oferit reactia perfecta dupa ce a primit titlul 'Golden Boy 2020'! Atacantul lui Dortmund a reusit un hattrick in doar 15 minute in poarta Herthei! Haaland a inscris si al patrulea gol in poarta gazdelor, in minutul 80!

Atacantul norvegian a ajuns astfel la 14 goluri in 12 meciuri jucate in tricoul lui Dortmund in acest sezon. Mai mult decat atat, Haaland l-a egalat pe Muller la numarul de hattrick-uri inscrise in Bundesliga.