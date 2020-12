Lewandowski a ramas cu gandul la Balonul de Aur! "Toata lumea stie ca a fost anul meu!" Cui ii dedica succesul personal din sezonul trecut

Robert Lewandowski nu poate trece peste faptul ca nu a castigat Balonul de Aur in acest an.

Fotbalistul de la Bayern Munchen a stralucit in sezonul 2019/20, ajutandu-si echipa prin 55 de goluri marcate in 47 de meciuri.

Desi a fost cel mai bun marcator al Europei si a cucerit 5 trofee in tricoul campioanei Germaniei, Lewandowski nu a putut sa intre in posesia ravnitului trofeu, Ballon d'Or.

Jurnalistii de la France Football, care acorda trofeul, au hotarat ca in acest an sa nu desemneze niciun castigator al Balonului de Aur, in conditiile in care, din cauza pandemiei, unele campionate au fost intrerupte inainte de a fi disputate toate meciurile, clasamentul continental al marcatorilor nefiind concludent.

Robert Lewandowski s-a declarat suparat din cauza acestei decizii a francezilor inca din lunile trecute. Atunci fanii au pornit o petitie prin care au incercat sa-i determine pe jurnalisti sa ii dea Balonul de Aur polonezului.

Acum fotbalistul a rabufnit in cadrul unui interviu pentru Daily Mail, declarand ca decizia luata de cei de la France Football nu i se pare corecta.

"Cineva a decis ca nu se va da trofeul in 2020. Poate ca s-a pripit cand a luat aceasta hotarare, pentru ca e singurul trofeu care nu se acorda in 2020. Jucatorii, antrenorii si jurnalistii stiu ca acesta a fost anul meu.

Stiu ca fiecare premiu individual apartine intregii echipe. E dificil pentru o echipa sa joace fara varf, dar nici varful nu poate juca fara o echipa in spate", a declarat Lewandowski.

Video impresionant cu golurile inscrise de Robert Lewandowski in sezonul 2019/20: