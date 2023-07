Înainte de meciul cu România, vedeta Israelului prinde transferul carierei la Tottenham!

Mijlocașul a evoluat în sezonul precedent pentru Fulham, sub formă de împrumut de la Șahtior Donețk, dar englezii nu au vrut să-l cumpere definitiv pe israelianul cu cetățenie portugheză.

De această situație va profita Tottenham, care a ajuns deja la un acord verbal cu Solomon, urmând ca jucătorul să facă vizita medicală și să semneze contractul săptămâna viitoare, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Solomon mai avea contract cu Șahtior până la finalul anului 2023, dar va ajunge la Tottenham din postura de jucător liber de contract!

Vedeta Israelului are o cotă de piață de 18 milioane de euro, net superioară celor mai bine evaluați jucători români, Radu Drăgușin și Răzvan Marin (opt milioane de euro).

EXCLUSIVE: Tottenham have reached verbal agreement with Manor Solomon, here we go! ????⚪️ #THFC

Deal in place as medical tests have been scheduled for next week.

Solomon agreed personal terms.

He’s joining Spurs as free agent — if all goes to plan with Shakhtar and FIFA rules. pic.twitter.com/VMfbmEvAa1