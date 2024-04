Bayer Leverkusen i-a fixat un preț uriaș lui Florian Wirtz

La doar 20 de ani, mijlocașul german este titular incontestabil în tricoul echipei lui Xabi Alonso, alături de care a reușit să câștige primul titlu din istoria clubului.

Wirtz a atras deja atenția cluburilor importante din Europa și, chiar dacă cei de la Leverkusen, prin vocea președintelui Fernando Carro, au anunțat că germanul va rămâne la club și în sezonul următor, se pare că acesta ar putea pleca pentru o sumă amețitoare.

Jurnaliștii de la Marca au aflat că cei de la Bayer Leverkusen sunt gata să-l cedeze pe Wirtz pentru 128 de milioane de lire sterline, echivalentul a 149 de milioane de euro.

