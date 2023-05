După mai multe sezoane în care a dominat autoritar competiția internă, lupta pentru titlu de campioană a fost una incendiară de această dată, câștigătoarea fiind stabilită în ultima etapă.

Aflată pe primul loc, la două puncte distanță față de urmăritoare, Borussia Dortmund a încheiat la egalitate, scor 2-2, cu Mainz, după ce a fost condusă cu 0-2, timp de 69 minute.

Bayern Munchen s-a impus cu FC Koln, scor 2-1, într-un final dramatic, în care Jamal Musiala a marcat golul victoriei, în minutul 89, după ce fusese egalată în minutul 81, din penalty.

Jamal Musiala wins Bayern München a last-minute championship with his individual goal. Your youngster could never.

