E gata! Bayern a rezolvat transferul jucătorului de la Borussia Dortmund și mai lipsește doar anunțul oficial

Raphael Guerreiro (29 de ani), fundașul portughez care a evoluat timp de șapte ani pentru Borussia Dortmund, s-a despărțit de clubul de pe Signal Iduna Park și ar fi bătut palma cu marea rivală.

Bavarezii ar fi rezolvat deja transferul lui Guerreiro, după cum anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Cele două părți s-au înțeles pentru un contract valabil până în 2026.

Astfel, se așteaptă doar anunțul oficial care ar putea apărea săptămâna următoare.

Bayern have completed documents for Raphäel Guerreiro deal, revaled 10 days ago. Contract until June 2026. ????✍???? #FCBayern

Official statement expected next week. pic.twitter.com/SORMTzYzod