Bayern Munchen, comando pentru francezul care face furori în Bundesliga. Atacantul valorează 65 milioane de euro 

Bayern Munchen a purtat primele discuţii cu rivala Eintracht Frankfurt în vederea unui posibil transfer al atacantului francez Randal Kolo Muani pe Allianz Arena, anunţă postul de televiziune Sky, citat de agenţia DPA.

Conform sursei citate, discuţiile au fost foarte pozitive, însă nu a fost vorba încă de o negociere concretă. Alte cluburi europene de top s-ar fi interesat de internaţionalul francez, care a marcat 13 goluri în actuala ediţie din Bundesliga.

Kolo Muani a fost transferat de Eintracht Frankfurt de la FC Nantes, anul trecut, iar contractul său cu deţinătoarea trofeului Europa League se întinde până în 2027.

???? Randal Kolo Muani’s camp have started talks with Bayern Munich and those talks were positive. Nothing is advanced at this stage.

The transfer is expected to cost less than €100m.

