Anunțul lui FC Bayern după dezastrul din campionat

"Bavarezii" au suferit, în consecință, prima înfrângere din acest sezon din Bundesliga. 10 victorii și două rezultate de egalitate au mai înregistrat cei de la FC Bayern după 13 meciuri desfășurate în campionat.

Christoph Freund, directorul sportiv al "bavarezilor", a vorbit după eșecul dezastruos din Bundesliga și, întrebat despre perioada de mercato din iarnă, a dezvăluit că FC Bayern nu va pierde vremea ci va întări echipa.

"Cu siguranță nu va fi plictisitoare (n.r. perioada de transferuri din această iarnă). Multe lucruri se vor întâmpla", au fost cuvintele lui Christoph Freund, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Bayern director Freund when asked about January transfer window: “It certainly won't be boring. A lot will happen”, told Sport1.

Bayern are expected to complete two or three signings in January. pic.twitter.com/CMpd0ZrDvg