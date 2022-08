Chelsea l-a achiziționat pe Werner în vara anului 2020 pentru 53 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață atingea nu mai puțin de 64 milioane de euro. Acum, neamțul valorează 35 milioane de euro și a fost vândut înapoi de unde a venit, la Red Bull Leipzig.

Cum a sosit, Werner a și înscris pentru nemți. Atacantul în vârstă de 26 de ani a reușit să găsească plasa de la aproape 30 de metri cu un șut spectaculos. Germanul a deblocat tabela în minutul 36, după golul anulat al lui Olmo, în defavoarea grupării sale.

It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! ⚽ pic.twitter.com/PoSpkqiHJm