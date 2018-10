Palate, Lamborghiniuri si milioane de urmaritori! Cum au ajuns jucatorii de FIFA sa fie mai bine platiti decat jucatorii de fotbal real si cati bani fac anual

Esporturile incep sa produca din ce in ce mai multi bani si capata o tot mai mare notorietate. Jucatorii de fotbal pe PC sau consola castiga mai mult decat multi dintre fotbalistii pe care ii au in echipele lor virtuale.

Cativa dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume s-au adunat in urma cu doua saptamani la gala FIFA de la Londra. Printre ei s-a aflat si un pusti de 18 ani, pe care nici Sergio Ramos, nici Luka Modric nu stiau de unde sa-l ia. Mai tarziu aveau sa afle ca el face sute de mii de euro dintr-un joc virtual.

Daily Mail scrie ca cei mai buni jucatori de FIFA din lume au ajuns sa castige sume impresionante din "joaca pe calculator".

Potrivit sursei citate, Mosad Aldossary, un tanar de 18 ani din Arabia Saudita, castigator al celei mai mari competitii de FIFA din lume, a obtinut un cec de 250.000$ doar in urma triumfului de la FIFA eWorld Cup.



FOTO: Mosad Aldossary, alaturi de Luka Modric

Aldossary nu este, insa, cel mai bogat jucator de FIFA. El este intrecut de un tanar care nu e la fel de bun la joc, dar mult mai bun la vorbit despre joc. Este vorba despre Olajide Olatunji, poreclit KSI, cel care face bani din videourile postate pe YouTube si Twitch, in care el se joaca FIFA.

KSI a inceput sa se filmeze in timp ce juca FIFA inca din 2011, iar in 7 ani a adunat 20 de milioane de urmaritori pe YouTube. Astazi, el castiga in jur de 3 milioane de dolari pe an de pe urma comunitatii pe care a creat-o si a oamenilor care il urmaresc. O parte vine din monetizarea de pe YouTube, alta din contractele de publicitate pe care le-a incheiat.

Potrivit Daily Mail, "streamerii" precum KSI castiga de pe YouTube intre 3 si 5 dolari per 1.000 de vizualizari facute. Clipurile lui KSI au facut pana acum peste 4 miliarde de vizualizari.

Pe de alta parte, cei mai urmariti streameri de pe YouTube au inceput sa se reorienteze si sa le arate fanilor inclusiv o parte din viata lor particulara. Ei obisnuiesc sa filmeze vloguri in care isi prezinta casele si masinile.



FOTO: KSI, cel mai urmarit streamer de FIFA