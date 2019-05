EA Sports a lansat noul LOGO al FIFA 20! Cum va arata designul noului joc si ce echipa din Romania ar putea fi introdusa

Vesti importante pentru fanii celui mai important simulator de fotbal din lume.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fiecare joc din seria "FIFA" lansat de EA Sports se dovedeste un real succes, iar FIFA 20 nu o sa faca exceptie. Creatorii jocului au facut prima dezvaluire legata de jocul asteptat de milioane de fani si au lansat design-ul oficial FIFA 20.

Se estimeaza ca jocul urmeaza sa fie lansat oficial la data de 27 septembrie 2019. Inca nu exista informatii detaliate despre joc, dar se pare ca cei de la EA Sports vor sa implementeze si ei functia de "Dynamic Weather" deja existenta in Pro Evolution Soccer.

FIFA se vinde cel mai bine in Anglia, tocmai de aceea campionatul in care evolueaza Florin Andone a fost primul licentiat in totalitate de FIFA in urma cu mai multi ani. Exista zvonuri conform carora FIFA 20 urmeaza sa coste intre 60 si 65 de lire si, pe langa Champions League, sa contina si turneul EURO 2020.

CFR Cluj, in FIFA 20?

Pana acum, EA Sports a ocolit licentierea campionatului Romaniei, nici nu a introdus formatii din tara noastra. Anul trecut, CFR a fost initial luata in considerare, dar pana la urma nu a mai aparut. Totusi, formatia antrenata de Dan Petrescu ar putea aparea in editia FIFA 20. CFR este la 90 de minute de cel de-al doilea titlu consecutiv al Ligii I.