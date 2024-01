Trei cluburi au rămas în cursa pentru semnătura lui Kylian Mbappe. Atacantul devine liber pe 30 iunie

Conform presei din străinătate, trei cluburi de top ar fi rămas în cursa pentru semnătura lui Mbappe: PSG, Real Madrid și Liverpool. Jurnaliștii de la L'Equipe sunt de părere că PSG păstrează prima șansă pentru a parafa o nouă înțelegere cu starul mondial, însă Real Madrid și Liverpool stau la pândă.

Șeicii de la Paris au mari bătăi de cap în ceea ce privește situația lui Mbappe. La începutul sezonului, după ce atacantul a refuzat să-și prelungească contractul, oficialii clubului au decis să-l excludă din lot. Cele două părți au revenit între timp la sentimente mai bune, iar Mbappe a început să discute despre un nou contract cu PSG.

Nu s-a ajuns până acum la un numitor comun, iar francezul poate începe să negocieze și cu alte echipe.

Alte două cluburi extrem de interesate de Mbappe ar fi Real Madrid și Liverpool. "Galacticii" îl vânează încă din perioada în care acesta evolua pentru AS Monaco, în timp ce și "cormoranii" au mai tatonat această variantă în trecut. Englezii sunt de părere că Mbappe s-ar descurca de minune sub comanda lui Jurgen Klopp (56 de ani).

În urmă cu doi ani, Mbappe a acordat un interviu sincer pentru Marca în care a vorbit despre toate cele trei cluburi aflate pe urma sa: PSG, Real Madrid și Liverpool. Redăm mai jos un fragment:

"Am vorbit la un moment dat cu cei de la Liverpool, mamei mele îi place acest club. Cei de acolo ne-au vizitat la Monaco, este un club uriaș, dar nu am mai discutat în ultima perioadă.

Ultima decizie pe care am luat-o a fost între PSG și Real Madrid. Am vrut să merg la Real Madrid, dar apoi m-am gândit că ar fi important să mai rămân în Franța. M-am gândit la fotbal, dar și la viața mea personală. Acum aș fi lipsit de respect dacă aș spune că visul meu e să joc pentru Real Madrid, în timp ce eu am contract cu PSG. Deocamdată mă concentrez pe ce am de făcut la PSG", a spus Kylian Mbappe, conform sursei citate.

Cu toate acestea, sunt virale imaginile cu Mbappe din copilărie, unde pereții camerei sale sunt acoperiți cu pozele jucătorilor de la Real Madrid.

Based only on economics, Real have a difficult time competing with PSG & others such as Liverpool. But, in Valdebebas they feel confident of attracting Mbappé, due to the Frenchman's love for the club. As a child, his room had posters of Cristiano celebrating goals for Madrid. pic.twitter.com/5alYdoZHYB