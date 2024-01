Here we go! Fabrizio Romano a dat anunțul: ”Face astăzi vizita medicală”

Pasquale Mazzocchi, fost coechipier al lui Radu Drăgușin la Salernitana, va semna cu Napoli, campioana en-titre a Italiei care insistă în aceste zile și pentru transferul românului de la Genoa, a anunțat miercuri celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

Mazzocchi, fundaș dreapta deja selecționat la naționala Italiei, va semna pe trei ani cu gruparea napoletană, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

”Pasquale Mazzocchi, primul transfer al lui Napoli, va face astăzi vizita medicală, valoarea tranzacției fiind de 3 milioane de euro”, a precizat Romano.

???? Napoli keep working on Lazar Samardzic deal with Udinese as negotiations are advancing to crucial stages. Positive feelings on both club and player side.

Meanwhile, Napoli's first signing Pasquale Mazzocchi is set to undergo medical tests today after joining on €3m deal. pic.twitter.com/8W3jZFU4YU